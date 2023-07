Imprese: Mattarella (Invitalia), interventi a lungo termine per aziende private

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La domanda nel settore del turismo resta sempre molto alta. In Italia non abbiamo avuto una carenza di risorse ma una loro inefficiente allocazione. Occorre uscire fuori dalla logica dell'emergenza e programmare interventi a lungo termine per supportare le aziende private". Lo ha affermato Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato Invitalia, intervenuto al Teatro Petruzzelli di Bari in occasione della quinta edizione de "La Ripartenza, liberi di pensare", evento nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. (Rin)