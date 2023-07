Milano: quattro arresti della Polizia in Stazione Centrale per tentato furto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì scorso la Polizia ha arrestato, alla stazione centrale di Milano, quattro persone per tentato furto in differenti episodi. Nel dettaglio, si tratta di un cittadino marocchino di 25 anni e un cittadino algerino di 21 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale e con precedenti specifici, per il reato di tentato furto aggravato in concorso, un cittadino marocchino di 22 anni e un cittadino algerino di 25 anni entrambi arrestati per il reato di tentato furto aggravato in concorso, ricettazione e reati in materia di immigrazione. In mattinata gli agenti della Polizia Ferroviaria, in servizio in abiti civili nella stazione di Milano Centrale, hanno notato due uomini aggirarsi nei pressi di un bar nelle vicinanze della stazione per poi tentare di rubare una borsa a un turista. Non riuscendovi, i due hanno rivolto le loro attenzioni nei confronti di uno zaino che era all’interno di un automezzo aperto e se ne sono appropriati venendo poi bloccati dai poliziotti, i quali hanno restituito lo zaino al legittimo proprietario. Sempre in stazione Centrale nel pomeriggio, i poliziotti, in abiti civili, hanno notato due cittadini stranieri salire su un treno Frecciarossa in partenza. I due, hanno prima distratto un viaggiatore per poi, senza farsi notare, sottrargli lo zaino posto sulla rastrelliera. Scesi dal treno, i due sono stati fermati dagli agenti e a seguito di perquisizione personale e, dai telefoni in loro possesso, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di fotografie che ritraevano altri beni presumibilmente rubati. Gli agenti, insospettiti, hanno effettuato una perquisizione all’interno di una stanza di un albergo milanese dove i due hanno soggiornato e hanno trovato un documento presumibilmente falso intestato a un cittadino francese, usato per poter soggiornare nell'hotel, una pochette di pregio e alcuni dollari statunitensi entrambi di provenienza verosimilmente furtiva. (Com)