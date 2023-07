Colombia: Eln rilascia sergente sequestrata assieme ai suoi due figli a inizio settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha rimesso in libertà una sottufficiale dell'esercito della Colombia sequestrata lunedì, assieme ai figli di otto e sei anni, poche ore prima dell'inizio di una tregua con il governo. "La sergente seconda Karina Ramirez è stata liberata assieme s suoi due figli con la mediazione del Difensore civico", ha scritto il ministero della Difesa in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. La donna e i minori, di cui uno con una diagnosi di autismo, "appaiono in buone condizioni di salute", prosegue il ministero. Il sequestro era avvenuto proprio alla vigilia della tregua dichiarata dai vertici dell'Eln, in preparazione del "cessate il fuoco" confermato con decreto del governo, in vigore dal 3 agosto. "Registriamo con piacere, anche se il fatto non sarebbe mai dovuto succedere, la liberazione della sergente e dei suoi due figli che erano stati sequestrati dall'Eln", ha detto il presidente della Colombia, Gustavo Petro. (segue) (Mec)