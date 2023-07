Colombia: Eln rilascia sergente sequestrata assieme ai suoi due figli a inizio settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana Petro aveva firmato il decreto con cui si dispone il cessate il fuoco. Strumento cruciale dell'ambizioso piano di pace con la banda armata, il decreto prevede uno stop alle operazioni contro esponenti dell'Eln fino al 29 gennaio del 2024, salvo proroghe proposte dal Meccanismo di monitoraggio e verifica (Mmv) degli accordi. Un periodo durante il quale le forze di sicurezza non rinunceranno ad esercitare le prerogative loro assegnate dalla legge per "preservare l'integrità dei civili su tutto il territorio, così come garantire l'ordine legale e assicurare le condizioni necessarie per l'esercizio dei diritti e delle libertà pubbliche". Lo stesso cessate il fuoco, chiarisce il governo, dovrà servire ad abbassare le tensioni nelle comunità, a restituire ai civili il massimo godimento dei diritti e delle libertà, premessa di un possibile ritorno alla normalità. (segue) (Mec)