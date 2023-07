Imprese: Panajia (Henkel), governo sostenga occupazione femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricopro ruoli di responsabilità nell'azienda non perché donna ma perché ho portato risultati. Per le donne è arrivato il momento di buttarsi e di comprendere di essere un valore aggiunto". Lo ha dichiarato Mara Panajia, Presidente e Amministratore Delegato Henkel Italia, intervenuta al Teatro Petruzzelli di Bari in occasione della quinta edizione de "La Ripartenza, liberi di pensare", l'evento nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. "Da un lato il governo deve sostenere l'occupazione femminile con defiscalizzazioni, assegni familiari e asili nido, dall'altro le aziende devono garantire maggiore flessibilità", ha aggiunto. (Rin)