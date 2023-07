Spagna: Pamplona, 4 feriti nella corsa dei tori che festeggia i 100 anni dalla visita di Hemingway

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 4 le persone rimaste ferite nella seconda corsa dei tori a Pamplona, in Spagna, in occasione della Festa di San Firmino. Secondo quanto riportano i media spagnoli, i feriti sono stati trasferiti in ospedale. Il percorso della corsa dei tori è lungo 875 metri e si svolge ogni mattina dal 7 al 14 luglio. I turisti si recano ogni anno per vedere i tori che inseguono le persone sul percorso fino all’arena, dove termina la manifestazione. Quest’anno Pamplona festeggia il 100mo anniversario dalla prima visita dello scrittore Ernest Hemingway, che descrisse la corsa dei tori nel suo romanzo d’esordio Fiesta (Il sole sorgerà ancora), pubblicato a New York nel 1926.(Spm)