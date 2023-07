Abruzzo: oltre cento auto storiche sfilano al Centro spaziale del Fucino di Telespazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina le oltre 100 auto storiche partecipanti all’undicesima edizione del Circuito di Avezzano e Abruzzo Gran Tour sono transitate per la prima volta all’interno del Centro spaziale del Fucino di Telespazio (Gruppo Leonardo), che con le sue 170 antenne dislocate su 37 ettari è riconosciuto come uno dei più importanti teleporti satellitari al mondo. La manifestazione, promossa dall’Abruzzo Drivers Club con l’obiettivo di far conoscere le bellezze dell’Italia dei piccoli paesi dei borghi e degli scorci di paesaggio autentici, ha visto partecipazione di piloti provenienti da tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Australia, con 103 vetture di grande valore storico e collezionistico ai nastri di partenza. Tra queste un’Alfa Romeo RL e una Bugatti Type 30 del 1924, un’Alfa Romeo 6c 2300 Pescara degli anni ’30.(Rin)