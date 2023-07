Governo: Fratoianni (Avs), sequenza impressionante arroganza e incompetenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che la seconda carica dello Stato si affretti a decretare l'innocenza di una persona, peraltro suo figlio, accusata di stupro usando gli argomenti e gli stereotipi tipici di chi delegittima le donne che denunciano è abbastanza impressionante, e anche un po' indecente". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, secondo cui "il problema vero è che in una sola settimana - prosegue l'esponente rossoverde - gli italiani hanno avuto di fronte una ministra che ha mentito al Parlamento e all'opinione pubblica, la seconda carica dello Stato che ha cercato di colpevolizzare una presunta vittima di una violenza sessuale, ed è tornata alla ribalta la vicenda di un viceministro che utilizza intercettazioni per colpire l'opposizione, infine il titolare della cultura ha fatto una figuraccia incredibile ad un premio letterario. Una sequenza incredibile di arroganza, errori, malafede, ipocrisia, incompetenza. Naturalmente tutto questo accade mentre i problemi del Paese e delle famiglie non vengono affrontati e anzi si aggravano. Ma il nostro Paese - conclude Fratoianni - non si merita qualcosa di meglio che della gente così?".(Rin)