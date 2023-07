Giustizia: Zanettin (FI), su leggi ad personam accuse totalmente infondate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accusa di provvedimenti ad personam viene rivolta al centrodestra da molti anni, in modo totalmente infondato. Piuttosto, un caso concreto può mostrare al legislatore le lacune di una legge facendo sì che si provveda a sanarle. Tutto qui". Lo afferma ai microfoni di Radio Uno il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia Pierantonio Zanettin. "Stabilire norme più garantiste nei confronti delle persone indagate risponde alla necessità generale di evitare cortocircuiti, come quello a cui abbiamo assistito, in cui una persona indagata neppure sa di esserlo. Trovo parimenti giusto – ha proseguito - che l'informazione di garanzia, che è un atto unilaterale del Pm, non sia pubblicabile. Diverso è ciò che avviene con il rinvio a giudizio, dove è previsto l'intervento da parte di un giudice che ha già vagliato gli elementi in un contraddittorio con le parti", ha concluso. (Rin)