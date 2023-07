Ue: De Meo (Fi), nessuna convergenza possibile con Afd e Le Pen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono storie completamente diverse che non vedono nessun punto di convergenza o di dialogo con Afd e Le Pen. Il partito popolare ha un'identità che non può essere minimamente messa in discussione. Noi abbiamo un cordone sanitario che evidentemente non ci permette di tornare indietro su questo e bene ha fatto il presidente Tajani ad affermare che noi siamo convinti che c'è bisogno di guardare sì ad una nuova possibile alleanza ma evidentemente non con alcuni partiti". Lo afferma in una nota l'eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo a "Filo diretto" su Rainews24. Quanto all'ipotesi di una futura alleanza con i socialisti, De Meo ha chiarito che "è evidente che il ragionamento sulle alleanze dovrà trovare corrispondenza nei numeri. Così come la volta scorsa abbiamo aperto la porta ai verdi, è inevitabile che se sarà necessario bisognerà guardare anche ai socialisti o ad altre forme, perché non è detto che si debbano creare necessariamente alleanze con le grandi famiglie".(Rin)