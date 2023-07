Siria: media, stretta russa e siriana sul gruppo Wagner dopo avanzata verso Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Damasco e i comandanti militari russi presenti in Siria avrebbero adottato una serie di dure misure contro i mercenari del gruppo paramilitare russo Wagner, in concomitanza con la loro avanzata verso Mosca, avvenuta due settimane fa, “con l’obiettivo di impedire la propagazione della rivolta”. Lo riporta l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, citando fonti informate. In particolare, sarebbero state bloccate le linee telefoniche di centinaia di combattenti del gruppo Wagner. Inoltre, circa dieci comandanti del gruppo Wagner di stanza in Siria sarebbero stati convocati nelle basi dell'esercito russo, dove gli sarebbe stato intimato di firmare un nuovo contratto con il ministero della Difesa di Mosca, oppure lasciare il Paese arabo. Secondo quanto riporta “Al Arabiya”, al momento né il ministero della Difesa russo, né il governo siriano hanno voluto commentare. (Res)