Infrastrutture: Rixi, opere interporto Livorno nei tempi previsti

- Le opere per l'Interporto di Livorno previste dalla delibera Cipess del primo agosto 2022 si faranno nel pieno rispetto dei tempi previsti. Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit, Edoardo Rixi. “Stiamo parlando di infrastrutture ancora in fase di progettazione, per cui sono necessari i 12 milioni a oggi assegnati. Una fase che terminerà entro il 2024 - data prevista per la partenza dei primi lavori - e che ci svelerà la reale necessità finanziaria. Per il governo l'Interporto di Livorno resta fondamentale e sulle opere garantisce la copertura in legge di Bilancio a prescindere dall'importo, anche se superiore ai 300 milioni previsti. Una scelta in linea col principio alla base di Pnrr e Fsc: rendere coerente lo stanziamento di risorse con lo stato di avanzamento progettuale e la cantierabilità. In parole semplici, soldi subito dove le opere partono e un giusto cronoprogramma. Un cambio di paradigma che la sinistra fatica a comprendere", aggiunge Rixi. (Rin)