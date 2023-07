Roma: lite nel parco del Pineto, 26enne ferito con taglierino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lite tra due cittadini egiziani è finita, giovedì sera, con l’arresto di un 19enne e il ferimento di un 26enne. Alcuni passanti hanno segnalato al numero di emergenza la presenza nel parco di Pineto, di un uomo sanguinate. In via Domenico Tardini, quindi, sono arrivate le volanti della polizia e le ambulanze del 118. Il ferito presentava tagli inferti, probabilmente con un taglierino, alla guancia, gambe e braccia. Mentre veniva soccorso e trasportato in ospedale ha raccontato di essere stato aggredito da un 19enne connazionale, rintracciato poco dopo e a poca distanza, ancora stordito da una bottigliata in testa ricevuta dal 26enne nel tentativo di difendersi. Il ferito è stato dimesso con 21 giorni di prognosi mentre il 19enne è stato arrestato per tentato omicidio ma la sua posizione è al vaglio della magistratura come l’intera vicenda.(Rer)