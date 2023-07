Roma: occupano terreno e lo trasformano in discarica a La Rustica, denunciati "svuota cantine"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'attività illecita dedita al trasporto e allo sversamento illegale di rifiuti in zona La Rustica è stata scoperta dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Gli agenti dell'unità Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) hanno individuato, a seguito di una serie di appostamenti, due persone di nazionalità italiana che avevano occupato abusivamente un terreno di circa 5000 metri quadri, trasformandolo in una vera e propria discarica di rifiuti speciali ed edili. I responsabili sono stati fermati mentre abbandonavano un carico di calcinacci tramite un furgone di loro proprietà. (segue) (Com)