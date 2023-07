Roma: occupano terreno e lo trasformano in discarica a La Rustica, denunciati "svuota cantine" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini hanno permesso di ricostruire l'origine dei 20 metri cubi di lamiere, mobili, scarti di lavorazione derivanti da lavori di ristrutturazione e pezzi di elettrodomestici provenienti da cantieri e abitazioni private. Sono tuttora in corso accertamenti per risalire ad ulteriori responsabilità in merito all'affidamento di questo tipo di materiali, che venivano consegnati a queste persone per essere smaltiti a prezzi più bassi rispetto a quelli richiesti abitualmente per questo servizio, eludendo possibili controlli in ordine a lavori eseguiti in nero. Veniva così posta in essere una concorrenza sleale in danno alle imprese operanti nel rispetto della normativa ambientale e fiscale. I due "svuota cantine", con diversi precedenti specifici a loro carico, sono stati denunciati per violazione del Testo unico sull'ambiente. Il terreno, i rifiuti e il furgone utilizzato per l'illecito sono stati posti sotto sequestro. (Com)