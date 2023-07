Usa-Cina: Yellen, Washington e Pechino discutano "direttamente" delle questioni economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Stati Uniti dovrebbero discutere "direttamente" le questioni di pratiche economiche e commerciali che sono motivo di preoccupazione. Lo ha detto la segretaria di Stato al Tesoro Usa, Janet Yellen, nel corso di un colloquio tenuto a Pechino con il vice primo ministro cinese, He Lifeng. "Sono convinta che gran parte delle nostre economie possa interagire in modi che non risultano controversi per i governi", ha detto Yellen citata da media Usa. "Il fatto che, nonostante le recenti tensioni, nel 2022 abbiamo registrato cifre record nel commercio bilaterale, fa capire che le nostre imprese hanno ampio margine per sviluppare scambi e investimenti", ha proseguito la segretaria di Stato, al secondo giorno di incontri ufficiali nella capitale cinese. Una missione di quattro giorni parte dell'agenda che i presidenti di Usa e Cina, Joe Biden e Xi Jinping, hanno stabilito a novembre del 2022 per evitare che la serrata competizione tra le due superpotenze possa degenerare in aperto conflitto. (Was)