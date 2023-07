Turismo: Roscio (Intesa Sanpaolo), investimenti per rendere accoglienza competitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo qui per raccontare il nostro impegno su settori strategici per il Paese a partire dal turismo che rappresenta il petrolio dell'Italia. Parliamo di un comparto che sta trainando la ripresa. “Le nostre stime, infatti, prevedono una forte crescita. In tal senso, occorrono più investimenti per rendere la nostra accoglienza sempre più competitiva". Lo ha dichiarato Anna Roscio, executive director sales and marketing imprese di Intesa Sanpaolo, intervenuta al Teatro Petruzzelli di Bari in occasione della quinta edizione de "La Ripartenza, liberi di pensare". L'evento è nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. (Rin)