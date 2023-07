© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima della guerra in Ucraina e della pandemia di Covid-19 la sicurezza era un fattore in secondo piano, ora è sempre più fondamentale. Lo ha detto l’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, intervenendo al Dubrovnik Forum 2023 che si tiene in Croazia. “Viviamo in un mondo pericoloso e noi europei non possiamo sopravvivere in questo mondo senza unità”, ha detto Borrell.(Res)