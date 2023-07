Commercio: Centemero (Mastercard), 19 per cento volumi per viaggi e ospitality

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il turismo noi italiani stiamo beneficiando di un flusso importante riscontrando una crescita particolarmente significativa. “Nel 2022 il 19 per cento di tutti i volumi dell'ecommerce ha riguardato il settore viaggi e ospitality”. Lo ha dichiarato Michele Centemero, Country Manager Italy Mastercard, intervenuto al Teatro Petruzzelli di Bari in occasione della quinta edizione de "La Ripartenza, liberi di pensare". L'evento è nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. “Come Mastercard invitiamo i nostri partner a sviluppare nuovi prodotti a sostegno del comparto", ha aggiunto. (Rin)