Ue: Tajani, confronto tra democrazia e totalitarismo è la nuova battaglia per il futuro

- Il confronto tra democrazia e totalitarismo è la nuova battaglia per il futuro, anche dopo la guerra in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al Dubrobnik Forum 2023 che si tiene in Croazia. “Se (noi europei) vogliamo rafforzare pace, stabilità e sicurezza dobbiamo cambiare le nostre politiche, dobbiamo guardare all’Africa e al Sud America”, ha detto Tajani invitando a non "guardare questi continenti non attraverso le nostre lenti, ma attraverso le loro". Il titolare della Farnesina ha poi ricordato la Tunisia e la Libia, che “vivono momenti difficili” a causa dei fenomeni migratori, dei cambiamenti climatici, del pericolo del terrorismo. “Abbiamo anche bisogno di investimenti, di un Piano Marshall per l’Africa”, ha detto Tajani, che sia “contro la colonizzazione e per la crescita”. Nell’area dell’Indo Pacifico, infine, “abbiamo bisogno di rafforzare l’amicizia con l’India, che è una democrazia”. La Cina non lo è, ha osservato Tajani, anche se occorre mantenere il dialogo con Pechino. Infine “abbiamo bisogno di proteggere i nostri valori europei: abbandonarli sarebbe un grave errore. Proteggere la nostra identità significa anche aprire le porte, senza identità è difficile farlo”, ha concluso il titolare della Farnesina.(Res)