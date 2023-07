Milano: droga e profumi per un valore di 600mila euro, la Polizia indaga un 52enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un cittadino italiano di 52 anni, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, a seguito di un’attività di indagine, hanno individuato un’abitazione in via Gattinara quale probabile luogo di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti hanno identificato il proprietario e, a seguito di perquisizione locale, in un mobile della cucina, hanno rinvenuto e sequestrato 4,27 grammi di cocaina e 6.900 euro in contanti in banconote di vario taglio. All’interno di un fabbricato, nella proprietà dello stesso, gli agenti hanno sequestrato oltre 5600 profumi del brand Dolce&Gabbana, suddivisi in base al formato da 50 o 100 ml, per un valore commerciale di circa 600 mila euro. (Com)