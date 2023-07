Viabilità: Aspi, su A8 dalle 22 di martedì 11 chiuse le stazioni di Legnano, Castellanza e Busto Arsizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società Autostrade comunica in una nota che sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, dalle 22 di martedì 11 alle 6 di mercoledì 12 luglio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Legnano, per chi proviene da Varese. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castellanza; sempre dalle 22 di martedì 11 alle 6 di mercoledì 12 luglio, sarà chiusa l'entrata della stazione di Castellanza, per chi è diretto verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Legnano; dalle 22 di mercoledì 12 luglio alle 6 di giovedì 13 luglio, sarà chiusa l'uscita di Busto Arsizio, per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Gallarate o di Castellanza. (Com)