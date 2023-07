Lombardia: Mazzali, a settembre la settimana dei motori, è "volano turistico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la settimana del Design, della Moda e della Bellezza, arriva quella dei Motori, "l'Italian Motor Week". Lanciata oggi a Mandello del Lario (Lecco), "casa" della leggendaria Moto Guzzi, l'iniziativa nazionale si terrà a settembre, dall'11 al 17 settembre, toccando tutti i 40 Comuni italiani, di 14 Regioni, che fanno parte della Città dei Motori, Associazione affiliata a ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). La kermesse, patrocinata dalla Lombardia e altre Regioni italiane, non prevede un percorso né una competizione, ma intende attivare un nuovo tipo di turismo motoristico, legato alla passione per i motori e a tutto quanto vi "ruota attorno". Nell'arco della Settimana dei Motori si potranno visitare musei e collezioni private, archivi storici e siti industriali, atelier di design, luoghi che hanno dato i natali a piloti leggendari e i circuiti delle grandi imprese sportive dei campioni delle due e quattro ruote. (segue) (Com)