Lombardia: Mazzali, a settembre la settimana dei motori, è "volano turistico" (2)

- "Plaudo con entusiasmo alla 'Settimana dei Motori', che come tutte le 'Week', sarà volano di attrattività turistica", commenta Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia oggi a Mandello del Lario all'inaugurazione dell'iniziativa, organizzata davanti allo stabilimento Moto Guzzi, alla presenza del sindaco Riccardo Fasoli, affiancato dal consigliere regionale Giacomo Zamperini e dal consigliere comunale Igor Amadori. "L'attrattività di questo territorio è merito di amministrazioni locali che hanno capito che il turismo in Lombardia è anche patrimonio storico-culturale di marchi "Made in Italy", come Moto Guzzi, leggenda italiana del motociclismo, che qui ha anche il suo museo". In Lombardia, ha chiuso Mazzali, "il mototurismo è popolare sia tra i visitatori stranieri che tra i locali. Sul nostro portale regionale InLombardia diamo suggerimenti sui moltissimi itinerari, dalle Alpi all'Oltrepo' Pavese, dal Passo dello Stelvio ai Laghi, c'è solo l'imbarazzo della scelta". (segue) (Com)