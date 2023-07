Lombardia: Mazzali, a settembre la settimana dei motori, è "volano turistico" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se quest'anno la città di partenza è Mandello del Lario, ogni anno il "Go!" verrà dato da un Comune diverso, che idealmente "accende il motore" per tutti e dà il via alla kermesse. Un gesto iconico che quest'anno è stato collocato davanti allo stabilimento Moto Guzzi, con il posizionamento di due totem con le frecce indicanti tutti i Comuni toccati dal percorso motociclistico dello scorso anno in occasione del Centenario di Moto Guzzi che ha coinvolto tutte le città appartenenti all'Associazione Città dei Motori. Dato il "via", tutti i Comuni aderenti si comporteranno come un'unica "costellazione" accomunata dalla passione per i motori, tutti, a due ruote, quattro ruote, ma anche aerei e imbarcazioni. (Com)