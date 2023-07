Lavoro: Filt Cgil, in Lombardia sciopero della filiera delle consegne di Amazon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 7 luglio la filiera Amazon della Lombardia si è fermata, a comunicarlo è la Filt-Cgil regionale. "Nonostante la riduzione oraria prevista dagli accordi che siamo riusciti a ottenere e la richiesta di una contestuale diminuzione dei carichi di lavoro eccessivi, questi ultimi sono nei mesi rimasti invariati se non aumentati, con conseguenti rischi di infortuni e aumento di stress inaccettabili". Adesione di lavoratrici e lavoratori alle station di Buccinasco, Toffetti. Pioltello e Mezzate (Milano), Burago (Monza Brianza), Castegnato (Brescia). "Amazon - prosegue la nota - esternalizza i servizi di consegna dell'ultimo miglio a decine di Aziende, ma determina direttamente i carichi, le rotte e i ritmi dei lavoratori in appalto tramite il suo algoritmo". "Ci aspettiamo un netto cambio di marcia per quanto riguarda l'annosa questione dei carichi di lavoro e la non più tollerabile spasmodica ricerca dell'intensità a discapito della qualità delle consegne", dichiara Guglielmo Ruggiero, segretario di Filt-Cgil Lombardia, "anche, se non soprattutto, in termini di tutela della salute e della sicurezza di coloro che contribuiscono di fatto ai fatturati imponenti del colosso di Seattle".(Com)