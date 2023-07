Russia: Prigozhin (Wagner) attacca i media russi, “versano veleno” contro la compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore della compagnia paramilitare russa Wagner, Evgenij Prigozhin, è ricomparso sui social per attaccare i mezzi pubblici d’informazione in Russia. Lo rilancia il quotidiano russo “Novaja Gazeta”, secondo cui Prigozhin ha accusato i media di “versare ogni genere di veleno” contro la compagnia mentre prima “ammiravano i ragazzi della Wagner”. “Non sono stati i vostri figli a combattere e morire”, ha detto Prigozhin accusando i mezzi d’informazione di “fare audience” alle spalle di chi combatte al fronte. Prigozhin aveva ridotto la propria presenza sui social dopo la “marcia su Mosca” avviata e non conclusa lo scorso 24 giugno. Il 3 luglio era comparso un messaggio vocale attribuito a Prigozhin sul canale Telegram "Grey Zone", in cui si poteva udire che la "marcia per la giustizia" del gruppo Wagner aveva raggiunto la maggior parte dei suoi obiettivi. "Voglio che sappiate che la nostra marcia per la giustizia mirava a combattere i traditori e mobilitare la nostra società. E penso che ci siamo riusciti a raggiungere molto di questo", si sentiva nel messaggio. (segue) (Rum)