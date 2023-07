Russia: Prigozhin (Wagner) attacca i media russi, “versano veleno” contro la compagnia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è ancora chiaro dove si trovi Prigozhin dopo essere riparato in Bielorussia, su invito del leader di Minsk Aleksandr Lukashenko, a seguito della rivolta del 24 giugno. Quel giorno Prigozhin ha deciso di penetrare in territorio russo stanziando alcuni uomini nella città di Rostov sul Don e avviando poi una “marcia verso Mosca”, interrotta dalla mediazione di Lukashenko. Il 6 luglio il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha dichiarato che Mosca “non sta seguendo i movimenti di Evgenij Prigozhin”, ma restano validi tutti gli accordi presi dopo gli eventi del 24 giugno, compresa la partenza del fondatore di Wagner per la Bielorussia. Lo stesso leader bielorusso Lukashenko, nella stessa giornata, aveva smentito che Prigozhin si trovasse ancora nel Paese, indicando invece San Pietroburgo come la città della sua attuale permanenza. (Rum)