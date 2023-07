Decreto Giubileo: Zaratti (Avs), con nostro emendamento 15 milioni per differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del Giubileo del 2025 "ho chiesto lo stanziamento di 15 milioni di euro da oggi fino ad allora per incentivare la raccolta differenziata e il porta-a-porta. La situazione dei rifiuti nella Capitale è disastrosa, solo organizzando una gestione differenziata adeguata si potrà superare uno stallo dannoso per la città e per la sua reputazione”. Lo afferma il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti, spiegando l’emendamento presentato insieme al collega Franco Mari (commissione Lavoro) al DL 75/23 (Giubileo) che dispone investimenti per il grande evento della comunità cattolica. Zaratti spiega che “le risorse necessarie per l’operazione possono essere prese dalla riserva speciale del ‘Fondo da ripartire dello stato di previsione’ del ministero dell’Economia, precisamente utilizzando l’accantonamento del ministero dell’Ambiente”. (Rin)