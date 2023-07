Honduras-Cina: aperti tavoli per Trattato commerciale e collaborazione in Nuova via della Seta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri onduregno, Eduardo Enrique Reina, aveva detto che avrebbe presentato a Pechino proposte di collaborazione su diversi progetti infrastrutturali. Tra questi la realizzazione di una ferrovia che metta in collegamento i due Oceani, progetto "che andrà oltre questa amministrazione" ma che porterà il Paese "nel futuro", ha detto Reina a "El Heraldo". L'idea, ancora embrionale, è quella di un'arteria utile "al trasporto globale di mercanzia, sulla quale c'è interesse non solo della Cina. Si tratta di migliorare la capacità delle vie esistenti e creare un terminal per container nel Paese". Si parla poi di interventi in quattro grandi dighe "per migliorare la matrice energetica" del Paese centroamericano. Il governo ha da ultimo smentito l'intenzione di cedere l'amministrazione dell'aeroporto Palmerola alla Repubblica popolare, così come paventato dagli stessi rappresentanti dello scalo internazionale. (Mec)