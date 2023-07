Ambiente: Mattarella, acqua bene prezioso, disponibilità non va data per scontata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’acqua è la risorsa più importante del nostro Pianeta. Origine della vita, condizione necessaria di esistenza per le persone e le comunità, bene quanto mai prezioso per il benessere di oggi e lo sviluppo di domani. “Merita, per questo, apprezzamento l’iniziativa della Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro per il convegno indetto su questi temi e rivolgo ai partecipanti il saluto più cordiale”. Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione del convegno "L'acqua, oro di sempre", organizzato dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro. “La disponibilità di acqua non può essere data per scontata, come se fosse illimitata, come se la sua qualità non meritasse attenzione e cura, come se il suo uso fosse al riparo da valutazioni etiche, civili, economiche, politiche. L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite pone opportunamente tra i primi obiettivi la garanzia per tutti gli abitanti della Terra di avere accesso all’acqua, di poter disporre di acqua pulita, di poter contare su una gestione sostenibile dell’acqua. Solo rendendo concreta la giusta aspirazione dell’acqua come bene comune e condiviso daremo un futuro alle nuove generazioni, solo così porremo le premesse di vera collaborazione e amicizia tra i popoli. La questione acqua propone anche altre molteplici valenze, che nel Convegno vi proponete di discutere e approfondire", aggiunge Mattarella. (segue) (Com)