Giustizia: Foti (Fd’I), no a guerra politica-magistratura

- Nessuno vuole aprire una guerra tra politica e magistratura certamente non noi, ma sta accadendo qualcosa di molto preoccupante. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista al “Corriere della Sera”. “Noi siamo per una giustizia che funzioni, ma non siamo certo giustizialisti. Semmai è successa un'altra cosa: il ministro Nordio non aveva ancora illustrato la sua riforma e l'Anm già la contestava", ha aggiunto Foti. (Rin)