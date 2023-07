Caso Cospito: Foti (Fd’I), certi di proscioglimento Delmastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pm aveva appurato i fatti riguardanti il sottosegretario Delmastro, e ha chiesto il proscioglimento. Poi il gip - legittimamente sotto il profilo del codice - ha proceduto in modo diverso promuovendo la richiesta di formulazione del capo di imputazione. “Quindi possiamo o no essere per lo meno perplessi sul fatto che con una richiesta del pm di archiviazione si vada avanti lo stesso? Io credo che in questi casi si arrivi al proscioglimento quindi, dubbi sorgono". Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista al “Corriere della Sera”. (Rin)