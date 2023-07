Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più compatti sui settori alpini. Dal mattino ampie schiarite. In giornata poco nuvoloso o velato, con qualche addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi. Fino al primo mattino e nuovamente dalle ore centrali precipitazioni deboli o localmente moderate sparse a ridosso dei rilievi, a carattere di rovescio e temporale. Fino al primo mattino interessamento anche ai settori di pianura, in particolare alta pianura; in giornata meno probabili, salvo occasionali. Temperature minime in pianura tra 18 e 21°C, massime tra 28 e 32°C. (Rem)