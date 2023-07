Ucraina: Kuleba, da Nato non vogliamo adesione immediata ma un chiaro invito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina non cerca un’adesione immediata alla Nato, per non trascinare l’Alleanza in una guerra in corso, ma un invito chiaro per l’adesione a fine conflitto. Lo ha detto il ministero degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un videomessaggio trasmesso a inizio lavori del Dubrovnik Forum 2023 che si tiene in Croazia. “Abbiamo capito che solo l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea e nella Nato può garantire la pace e l’ordine nel continente”, ha detto Kuleba.(Seb)