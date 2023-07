Ucraina: monito di Biden a Xi, economia cinese dipende da investimenti dell'Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto al presidente cinese Xi Jinping, reduce dall'incontro con il presidente russo Vladimir Putin, di "stare attento", dal momento che Pechino deve buona parte della sua economia agli investimenti realizzati dall'Occidente. "Gli ho detto, questa non è una minaccia, questa è un'osservazione", ha riferito Biden nel corso di un'intervista alla "Cnn". "Da quando la Russia è entrata in Ucraina, 600 società statunitensi si sono ritirate. Mi hai detto che la tua economia dipende dagli investimenti in Europa e negli Usa. Fai attenzione", ha proseguito l'inquilino della Casa Bianca ricordando il colloquio con Xi. A marzo, Xi si è recato in visita a Mosca, per una due giorni di colloqui con Putin. Nei giorni scorsi il "Financial Times", citando fonti riservate, dava conto di un presunto monito che Xi avrebbe rivolto all'omologo russo, circa l'uso del nucleare. Ricostruzione non confermata dagli interessati. (Was)