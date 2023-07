India: scontri durante elezioni nel Bengala Occidentale, almeno nove morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno nove morti il bilancio degli scontri in atto nello stato indiano del Bengala Occidentale, oggi chiamato alle urne per rinnovare i consigli rurali ("panchayat"). Incidenti che si sarebbero verificati a seguito dell'uccisione di un esponente del partito Bharatiya Janata, incaricato di seguire il processo elettorale. Tra le altre vittime si contano anche cinque esponenti dell'All India Trinamool Congress (Tmc), al governo nella regione, uno del Partito comunista dell'India, uno del Congresso e un sostenitore di un candidato indipendente. Candidati e rappresentanti dei diversi partiti stanno in queste ore scambiandosi accuse sull'origine delle tensioni. Dalle elezioni in programma oggi dovranno uscire i titolari di 73.897 seggi in organi di vario livello. Il voto è significativo per il coinvolgimento di tutti i distretti e perché si tratta dell’ultimo test elettorale prima delle elezioni politiche dell’anno prossimo. L’All India Trinamool Congress (Tmc) presieduto da Mamata Banerjee, capo del governo statale, all’opposizione a livello centrale, ottenne nel 2018 quasi il 90 per cento dei seggi. La campagna elettorale, che si è chiusa ieri, è stata segnata da diversi episodi di violenza in cui in un mese hanno perso la vita 17 persone. Le forze di sicurezza centrali resteranno nello Stato per dieci giorni dopo il voto. (segue) (Inn)