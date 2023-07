India: scontri durante elezioni nel Bengala Occidentale, almeno nove morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “Panchayati Raj” è un sistema di governo che ha una lunga tradizione e che (diversamente da altri) è stato riconosciuto e formalizzato con un emendamento costituzionale nel 1992. Il sistema riceve finanziamenti sia dall’amministrazione centrale che da quelle statali e si articola in tre livelli: di villaggio (gram panchayat), di blocco (panchayat samiti) e di distretto (zila parishad). Il livello intermedio, di collegamento tra villaggio e distretto, si occupa dall’attuazione dei programmi di sviluppo per l’agricoltura e le infrastrutture; dell’istituzione di presidi sanitari e scuole primarie; della distribuzione di acqua potabile; della manutenzione stradale; della promozione di piccole industrie, cooperative e organizzazioni giovanili. Le funzioni di livello distrettuale hanno per oggetto i servizi essenziali per la popolazione; la fornitura di sementi e l’informazione sulle tecniche agricole; l’istituzione di scuole e biblioteche; i piani di sviluppo per caste e tribù; l’industria; il mercato del lavoro; la rete viaria. (segue) (Inn)