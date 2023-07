Sociale: assessore Roma, giunta approva piano d'azione per superamento campi rom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Capitolina ha deliberato il recepimento della nuova strategia nazionale "di uguaglianza, inclusione e partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030 e di approvare il Piano d'azione Cittadino per il superamento del 'Sistema Campi' 2023-2026". Lo si legge in una nota del Campidoglio. La delibera ha avuto il parere favorevole di 8 Direttori di Dipartimento e del Comandante del Corpo di Polizia Locale. L'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, in coerenza con gli indirizzi di mandato dall'Amministrazione capitolina, "ha attivato il percorso partecipativo 'In dialogo con la città' - si legge ancora - per coinvolgere gli Enti del terzo settore nel definire un modello di intervento volto al superamento dei villaggi attrezzati e all'inclusione delle popolazioni Rom, Sinti nel territorio di Roma Capitale. I lavori del tavolo di coprogrammazione hanno avuto luogo nel periodo da giugno a novembre 2022. Organizzati in sei sottogruppi tematici, hanno scelto di trattare i seguenti argomenti: antiziganismo e partecipazione; regolarizzazione dei documenti; accesso ad un alloggio adeguato; assistenza sanitaria; occupazione e istruzione". (segue) (Com)