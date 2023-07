Sociale: assessore Roma, giunta approva piano d'azione per superamento campi rom (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori del tavolo e dei sottogruppi hanno visto anche la partecipazione di funzionari dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione della Presidenza (Unar), attivando anche alcuni incontri di ascolto per i giovani residenti in alcuni campi. Sulla base degli esiti del tavolo di coprogrammazione, il Dipartimento Politiche sociali e salute ha provveduto all'elaborazione del Piano d'azione cittadino per il superamento del "Sistema Campi" 2023 -2026. La responsabilità di indirizzo del Piano d'azione è assegnata all'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute e verrà attuata attraverso una Cabina di Regia, affiancata da una segreteria tecnica e da un Tavolo permanente del partenariato territoriale. Per assicurare aggiornamenti periodici alla Giunta Capitolina e al Consiglio Comunale, alle sedute della Cabina di Regia parteciperanno: Assessori, Direttori dei Municipi, Direttori di altre strutture capitoline competenti, Polizia locale di Roma Capitale e altri rappresentanti di Istituzioni Pubbliche, a seconda delle tematiche e materie affrontate. Gli interventi previsti nel piano d'azione avranno un finanziamento di 12,9 milioni di euro. (segue) (Com)