Caldo: Coldiretti, spinge 15,6 milioni di italiani in vacanza a luglio

- Il caldo spinge 15,6 milioni di italiani in vacanza a luglio, con un aumento dell'1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma da segnalare è anche la crescente presenza di turisti stranieri. È quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixe' in occasione dell'arrivo del grande caldo nel mese che inaugura le grandi partenze per le vacanze estive. Ad essersi messi in viaggio sono in realtà – sottolinea la Coldiretti - anche molti italiani che hanno colto l'opportunità del weekend per fare una gita in giornata e sottrarsi per qualche ora all'afa delle città. Se tra le mete delle vacanze è il mare a fare la parte del leone per il 72 per cento dei viaggiatori, particolarmente apprezzate, oltre alle città d'arte, sono anche le scelte alternative per conoscere – continua Coldiretti – una Italia cosiddetta "minore" dai parchi alla campagna, dalla montagna fino ai piccoli borghi che fanno da traino al turismo enogastronomico, con ben il 92 per cento delle produzioni tipiche nazionali che nasce nei comuni italiani con meno di cinquemila abitanti. Molto gettonati secondo Terranostra Campagna Amica i 25 mila agriturismi presenti in Italia spinti dalla ricerca di un turismo più sostenibile che ha portato le strutture ad incrementare anche l'offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness. (segue) (Com)