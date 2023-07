Farnesina: Tajani in missione in Croazia per il Forum di Dubrovnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, è oggi in Croazia dove sono iniziati i lavori del Forum di Dubrovnik, la più importante piattaforma di discussione di alto livello organizzata dal governo croato, che riunisce leader di governo, alti funzionari ed esperti. Lo riferisce una nota stampa della Farnesina. L'edizione 2023, 'Navigating The Global Reshuffle', è dedicata alle conseguenze globali dell'aggressione russa all'Ucraina. I focus tematici saranno cinque: ordine internazionale, politica energetica europea, migrazioni nel Mediterraneo, prospettive d'integrazione euro-atlantica dei Balcani occidentali, ruolo dell'Ue come attore globale. Tajani sarà ospite d’onore assieme a Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera della Ue. Tajani interviene nella sessione di apertura del Forum assieme al primo ministro croato, Andrej Plenkovic, a Borrell, alla segretaria generale del Consiglio d'Europa, Maria Pecinovic-Buric, e al presidente del Parlamento croato, Gordan Jandrokovic. (segue) (Res)