Ucraina: Tajani, governo lavora con Nato e Ue per sostenere Kiev

- L’Italia lavora con la Nato e l’Ue per sostenere l’Ucraina contro l’invasione russa. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani partecipando al Dubrovnik Forum 2023 che si tiene in Croazia. “Il governo aiuta in molti settori, non solo a livello militare ma anche sostenendo la popolazione civile, rifornendola di beni per l’elettricità”, ha detto Tajani ricordando anche l’impegno per la ricostruzione dell’Ucraina. “Abbiamo organizzato a Roma un evento importante”, ha detto il ministro. Tajani ha infine menzionato “tre punti concreti” da ottenere, ovvero la creazione di una free zone attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, una forte azione per i bambini ucraini in Russia e la garanzia di un corridoio del grano per l’Africa.(Res)