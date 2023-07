Viterbo: Anbi Lazio, iniziati a Tarquinia i lavori di bonifica nelle zone rurali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alle molteplici richieste degli agricoltori di diverse zone di Tarquinia e di molti consorziati, "il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha avviato, nei giorni scorsi, dei lavori di manutenzione nelle zone rurali della città". Lo ha detto in una nota il Presidente del Consorzio Bonifica Litorale Nord, Niccolò Sacchetti. "Abbiamo inteso dare seguito alle sollecitazioni ricevute nello spirito della più sana concertazione che caratterizza il nostro operato. Ringraziamo l'Università Agraria di Tarquinia che ha voluto concertare detti interventi collaborando, in parte, anche a coprire i costi complessivi. In momenti particolari per le imprese ed i cittadini - ha concluso Sacchetti - abbiamo voluto testimoniare vicinanza ed attenzione. I lavori hanno preso il via dalla strada del Pisciarello. Nei prossimi giorni i mezzi del Cbln si sposteranno sulle strade: Ponte delle Tavole; Cavone; vicinale della Turchina; Civita; Riserva; Ferleta; Fosso dell'oro; Valfragida; Cavalline; Cavalluccio; Poggio Gallinaro; Cacciata lunga; Nasso; Callare e Fiorita. Conclusione delle attività prevista nei primi giorni del prossimo mese di agosto quando sarà oggetto delle lavorazioni la strada dell'Ancarano. Complessivamente i lavori riguarderanno circa 35 km totali". (Com)