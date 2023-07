Russia: Confagricoltura, accordo sul grano ucraino come arma negoziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sul grano ucraino, sebbene ponga in serio rischio la sicurezza alimentare globale, è divenuta l'arma negoziale utile alla Russia per alleggerire le pressioni sul proprio sistema bancario. È quanto riferisce Confagricoltura nella sua nota settimanale. Nel processo di definizione di un nuovo assetto geopolitico mondiale, la sicurezza alimentare assume un ruolo sempre più determinante nei rapporti di forza tra i Paesi del mondo. L'aggressione russa ai danni dell'Ucraina e il conseguente blocco delle esportazioni di grano, posto come ritorsione al regime sanzionatorio occidentale, hanno infatti dimostrato come la gestione della sicurezza alimentare globale fosse una questione primaria nel dibattito internazionale. In questo scenario, la stipula dell'Accordo del Mar Nero tra le due nazioni belligeranti, con la mediazione delle Nazioni Unite e della Turchia, ha rappresentato un importante segnale di relativa stabilità per quei Paesi poveri che costantemente dipendono dal grano ucraino per il proprio sostentamento. Nonostante le premesse incerte, l'Accordo è stato più volte rinnovato dopo intensi negoziati diplomatici per quasi un anno, l'ultima volta a maggio, con la prossima scadenza fissata al 17 luglio. (segue) (Com)