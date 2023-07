Russia: Confagricoltura, accordo sul grano ucraino come arma negoziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, la Federazione Russa ha recentemente dichiarato che non sussiste "alcuna ragione" per estendere l'accordo sulle esportazioni di grano ucraino, sino a quando non verranno alleggerite le sanzioni varate dall'Occidente che limitano le esportazioni agricole russe, gravando sulle banche e le assicurazioni del Paese, nonostante queste non colpiscano direttamente prodotti agroalimentari e fattori produttivi. Inoltre, la distruzione dell'oleodotto russo che collegava la città di Togliatti al porto ucraino di Odessa per l'esportazione di ammoniaca, ingrediente principale per i fertilizzanti azotati destinati soprattutto all'Ue, ha rappresentato un ulteriore pretesto per sostenere il mancato rinnovo dell'accordo sul grano. Malgrado le tendenze a ribasso per il prezzo dei cereali sia a livello internazionale, come registrato dagli ultimi bollettini della Fao, sia sul piano interno, la dichiarazione russa ha messo in fibrillazione il mercato. Al di là di quello che sarà l'esito della trattativa in corso, sui mercati continuerà a dominare l'incertezza che apre anche la strada alla speculazione. L'Ue sta superando l'eccessiva dipendenza dal gas russo, ma ora deve altresì affrontare la nuova dipendenza dalle materie prime critiche in mano alla Cina, fondamentali per la transizione ecologica e digitale. Per le materie agricole di base l'Unione europea è autosufficiente, nonché primo esportatore mondiale di prodotti agroalimentari: un asset strategico da tutelare con la massima cura. In uno scenario incerto, di fronte a queste tensioni e all'uso del cibo come arma, per Confagricoltura spetta proprio all'Unione Europea il compito di aumentare necessariamente il proprio output produttivo agroalimentare, allentare la pressione sui mercati globali immettendo grano europeo e proporsi come un attore regionale autorevole per sopperire ai livelli minimi di sicurezza alimentare. (Com)