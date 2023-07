Ue: Borrell, viviamo in un mondo dove molti non rispettano Stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mondo attuale “molti non guardano al rispetto dello stato di diritto”. Lo ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, partecipando al Dubrovnik Forum 2023. “(Noi dell’Ue) non siamo un’alleanza militare, ma non siamo neanche una Ong, qualcuno che ‘prega’ per un buon comportamento. Nel mondo in cui viviamo molti non guardano al rispetto dello stato di diritto, abbiamo quindi deciso di usare la forza, che significa rigettare la nostra dipendenza energetica dalla Russia. L’idea di tagliare questa dipendenza è una dimostrazione di potere. Abbiamo creato meccanismi per combattere la disinformazione, abbiamo fatto molto per mettere insieme le nostre capacità militari con la Bussola strategica. Dobbiamo continuare ad usare queste misure”, ha detto Borrell.(Res)