Russia: il ministro Shojgu mostra di essere ancora saldamente al comando - video

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa russo, Sergej Shojgu, ha visitato un poligono d'addestramento per le unità di nuova formazione, nel distretto militare meridionale. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, precisando che i militari - assunti a contratto - vengono addestrati al combattimento all'aperto, in trincea e urbano, all'utilizzo di attrezzature speciali e alle comunicazioni. Il corso dura 38 giorni. A Shojgu è stato mostrato l'addestramento alla guida e al tiro dei carri armati T-90, i più moderni e performanti a disposizione delle Forze armate russe. L'addestramento è condotto da ufficiali con esperienza di combattimento in Ucraina. La diffusione del video, a due settimane dal tentativo di golpe da parte della compagnia "Wagner", è chiaramente intesa a far capire che Shojgu mantiene saldamente il comando delle Forze armate e delle operazioni di guerra in Ucraina. (Res)