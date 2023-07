Ucraina: Zelensky visita l'Isola dei serpenti nel 500mo giorno dall'inizio dell'invasione - video

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha diffuso questa mattina un video girato in occasione dei 500 giorni dall'inizio della guerra, il 20 febbraio 2022. Il video mostra la visita di Zelensky all'Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, dove si svolse uno degli episodi più significativi dei primi giorni di guerra. La piccola guarnigione ucraina rifiutò la resa, rispondendo con una frase ormai celebre al comandante della nave russa mandata ad occupare l'isola: "Nave russa, andate aff..." I militari ucraini, a dire il vero, si arresero dopo un breve bombardamento. Nel video Zelensky ricorda il coraggio dei "nostri eroi ucraini" a difesa della "nostra Isola dei Serpenti"; scrive "Gloria all'Ucraina" sul cartello stradale che porta il nome dell'isola e depone, infine, due corone di fiori nelle acque del porticciolo d'approdo dell'isola. Il presidente parla come se il video fosse stato girato oggi, ma è più probabile, anche solo in base alla tempistica di pubblicazione, che la visita sia stata effettuata