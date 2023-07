Usa-Italia: vice segretario al Tesoro a Roma la prossima settimana, focus su Russia e agenda G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario al Tesoro statunitense, Wally Adeyemo, partirà domani per un tour che lo porterà in Belgio, in Germania e a Roma, fino al 15 luglio. Il viaggio, riferisce una nota, è stato organizzato per confrontarsi con i partner europei sulle opportunità economiche legate al pacchetto anti-inflazione Inflation Reduction Act, oltre a promuovere una maggiore collaborazione nei campi della transizione energetica e nel contrasto ai tentativi di aggirare le sanzioni internazionali da parte di attori stranieri. Il vice segretario andrà prima a Bruxelles, dove incontrerà i rappresentanti della Commissione europea per discutere la necessità di costruire catene resilienti per quanto riguarda gli approvvigionamenti energetici. Particolare attenzione sarà dedicata anche al contrasto agli sforzi della Russia per aggirare le sanzioni imposte dai Paesi occidentali. Adeyemo andrà poi a Francoforte e a Berlino, per discutere le prospettive macroeconomiche dell’Unione europea. Infine, il vice segretario andrà a Roma, dove ha in programma incontri con i funzionari del governo italiano per discutere temi legati alla transizione energetica, alle sanzioni alla Russia, e all’agenda della presidenza di turno del G7. (Was)